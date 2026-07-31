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НовостиПроисшествия31 июля 2026 11:11

Белгородку приговорили к 360 часам принудительных работ за избиение сестры

У фигурантки уже есть судимость за убийство
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Белгородку приговорили к 360 часам принудительных работ за избиение сестры

Белгородку приговорили к 360 часам принудительных работ за избиение сестры

Фото: "КП" Архив.

В Корочанском округе Белгородской области прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 50-летней местной жительницы. Суд признал женщину виновной в нанесении побоев. Подробности рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Суд установил, что в декабре прошлого года злоумышленница не хотела отпускать сестру из дома и не менее четырех раз ударила ее руками по лицу, причинив потерпевшей физическую боль и телесные повреждения. Отмечается также, что фигурантка уголовного дела раньше уже была судима за убийство.

С учетом мнения гособвинителя суд назначил злоумышленнице наказание в виде 360 часов обязательных работ. Приговор в законную силу пока не вступил.