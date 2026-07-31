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НовостиПолитика31 июля 2026 10:35

В Белгороде и Белгородском округе повторно объявили об угрозе атаки БПЛА

Жителям стоит быть предельно осторожными
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Беспилотная опасность повторно объявлена в Белгороде

Беспилотная опасность повторно объявлена в Белгороде

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Белгороде и Белгородском округе повторно объявили об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов 31 июля. Система оповещения вновь сработала в 13:28 и 13:24 соответственно.

Жителям напоминают, что во время беспилотной опасности, по возможности, лучше оставаться дома. При этом находясь в помещении, не подходите к окнам. Если вы на улице, следите за небом и не игнорируйте оповещения мониторинговых каналов, которые сообщают о передвижении вражеских БПЛА. В случае ургозы незамедлительно займите ближайшее укрытие.

Оставайтесь в безопасном месте до отмены опасности.