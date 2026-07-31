В парке Ленина в Белгороде завершили строительные работы шахматной беседки

Фото: @v_v_demidov

В Белгороде завершили строительные работы уникальной шахматной беседки в парке Ленина. Уже смонтирована кровля из медной черепицы, обустроено мраморное напольное покрытие и выполнено панорамное остекление крытой зоны. Сам павильон размером 9 на 12 метров изготовили по спецзаказу мастера Каслинского завода. Колонны беседки выполнены в виде скульптурных шахматных фигур по индивидуальным авторским эскизам.

На сегодняшний день специалисты ведут работы по внутреннему оснащению павильона. Крытая и открытая зоны беседки в общей сложности будут вмещать до 50 человек. Для игр в вечернее время предусмотрена специальная подсветка.

- В закрытом помещении установим 20 игровых столов с нанесенной шахматной разметкой, а также два дополнительных стола без разметки – для учебных партий или свободного формата игры. Все столы комплектуются удобными стульями. Для хранения инвентаря – досок, часов, запасных фигур – установят два комода, - рассказал мэр Белгорода Валентин Демидов.

Открыть новую беседку планируют ко Дню города, 5 августа. На этот день запланирован масштабный шахматный турнир.