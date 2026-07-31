Белгородец пойдет под суд за ДТП с тяжелым пострадавшим

Фото: пресс-служба прокуратуры по Белгородской области

В Белгородской области прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 74-летнего жителя Белгородского округа. Мужчину обвиняют в нарушении ПДД, которое повлекло по неосторожности тяжкий вред здоровью человека. Подробности рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии следствия, в мае текущего года на автомобильной дороге М-2 «Крым» водитель, находившийся за рулем «Chevrolet Niva», при повороте налево не предоставил преимущества в движении автомобилю «SKODA RAPID», который ехал во встречном направлении. В результате столкновения легковушек пассажир «Chevrolet Niva» получил тяжелые травмы.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.