ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области 139 беспилотников Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

За прошедшие сутки ВСУ атаковали 40 населенных пунктов в 15 муниципалитетах Белгородской области. Противник выпустил по региону 139 БПЛА и 5 боеприпасов. Пострадали две мирные жительницы. О последствиях сообщили в оперативном штабе региона.

Так, в Алексеевском, Борисовском, Вейделевском, Волоконовском, Корочанском, Новооскольском, Краснояружском, Ровеньском и Чернянском округах обошлось без последствий.

В Белгороде поврежден коммерческий объект.

В Белгородском округе пострадала женщина – госпитализация не потребовалась. Повреждены коммерческий и инфраструктурный объекты, административное здание, частный дом и шесть автомобилей, еще одна машина сгорела.

В Валуйском округе повреждены два грузовика, помещение предприятия, а также сгорела хозпостройка.

В Грайворонском округе повреждены административные здания на двух предприятиях, хозпостройка, два частных дома, один из которых разрушен, автомобиль.

В Ракитянском округе повреждено оборудование коммерческого объекта, объект инфраструктуры, грузовой и легковой автомобили.

В Шебекинском округе ранена женщина. Пострадавшую госпитализировали в районную больницу. Повреждены два соцобъекта, административное здание предприятия, складское помещение, частный дом, пять легковушек и автобус, а также сгорели две хозпостройки.