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НовостиПолитика31 июля 2026 9:24

ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области 139 беспилотников

Под удары противника попали 40 населенных пунктов региона
Наталия ИЛЮШНИКОВА
ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области 139 беспилотников

ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области 139 беспилотников

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

За прошедшие сутки ВСУ атаковали 40 населенных пунктов в 15 муниципалитетах Белгородской области. Противник выпустил по региону 139 БПЛА и 5 боеприпасов. Пострадали две мирные жительницы. О последствиях сообщили в оперативном штабе региона.

Так, в Алексеевском, Борисовском, Вейделевском, Волоконовском, Корочанском, Новооскольском, Краснояружском, Ровеньском и Чернянском округах обошлось без последствий.

В Белгороде поврежден коммерческий объект.

В Белгородском округе пострадала женщина – госпитализация не потребовалась. Повреждены коммерческий и инфраструктурный объекты, административное здание, частный дом и шесть автомобилей, еще одна машина сгорела.

В Валуйском округе повреждены два грузовика, помещение предприятия, а также сгорела хозпостройка.

В Грайворонском округе повреждены административные здания на двух предприятиях, хозпостройка, два частных дома, один из которых разрушен, автомобиль.

В Ракитянском округе повреждено оборудование коммерческого объекта, объект инфраструктуры, грузовой и легковой автомобили.

В Шебекинском округе ранена женщина. Пострадавшую госпитализировали в районную больницу. Повреждены два соцобъекта, административное здание предприятия, складское помещение, частный дом, пять легковушек и автобус, а также сгорели две хозпостройки.