Больше 430 нарушений ПДД выявили белгородские автоинспекторы за сутки Фото: "КП" Архив.

За прошедшие сутки на дорогах Белгородской области сотрудники Госавтоинспекции выявили 436 нарушений ПДД. За езду в нетрезвом виде или отказа от прохождения медицинского освидетельствования правоохранители отстранили от управления пятерых водителей, еще 16 – за отсутствие водительского удостоверения. Об этом сообщили в пресс-службе ВМВД региона.

За несоответствующую регламентам тонировку к ответственности привлечены 72 автомобилиста. Еще 40 водителей сели за руль технически неисправного транспорта. На штрафы также попали 11 водителей, которые проигнорировали правила перевозки несовершеннолетних пассажиров.

Кроме того, составлено 50 административных материалов в отношении водителей, которые не предоставили на дороге преимущества пешеходам. В свою очередь, 43 административных материала – в отношении пешеходов, пересекших проезжую часть в неустановленном месте.