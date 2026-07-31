В Белгородской области по подозрению в незаконном обороте оружия, боеприпасов и взрывных устройств задержали группу лиц

На территории Белгородской области сотрудники уголовного розыска МВД России «Белгородский» вместе с коллегами из регионального Управления МВД России задержали группу лиц по подозрению в незаконном обороте огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств. В поимке злоумышленников также приняли участие сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям и Росгвардии. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительной информации, злоумышленники работали в частной охранной компании и обеспечивали логистическое сопровождение транспортных средств в Белгороде, Белгородском и Волоконовском округах. Установлено также, что фигуранты незаконно использовали боевое стрелковое оружие и взрывные устройства.

На местах работы и дома у подозреваемых оперативники обнаружили и изъяли 13 гладкоствольных ружей, 10 автоматов Калашникова, два гранатомета, электродетонатор, а также ручные осколочные гранаты, взрыватели к ним и свыше 13 000 патронов различного калибра.

В пресс-службе ведомства сообщили, что на четверых фигурантов завели уголовные дела. Двоих злоумышленников заключили под стражу, еще двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

- В настоящее время проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности, – сообщила Ирина Волк.