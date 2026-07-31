В Белгороде перед праздником коммунальные службы работают в усиленном режиме

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Белгород продолжают готовить к важной дате – Дню освобождения от немецко-фашистских захватчиков – 5 августа. Коммунальные службы работают в усиленном режиме. Ежедневно приводят в порядок улично-дорожную сеть и общественные пространства больше 210 человек и порядка 50 единиц техники. Об этом рассказал мэр областной столицы Валентин Демидов.

Работники продолжают вывозить смет и мусор с магистралей и прилегающих территорий. Также продолжается уборка порубочных остатков и сорной растительности. Кроме того, коммунальщики моют памятники, остановки и общественные зоны. Озеленители работают с клумбами, ведется покос газонов и зеленых зон в общественных пространствах. Дорожники по необходимости выполняют ямочный ремонт.

- В эти дни основные силы Белгорблагоустройства, дорожных служб и озеленителей переключены на подготовку городских пространств к предстоящим мероприятиям. Задействовано 212 человек и 51 единица техники – самосвалы, погрузчики, поливомоечные машины, тракторы, - добавил Валентин Демидов.