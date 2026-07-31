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НовостиПолитика31 июля 2026 6:24

Белгородская область за прошедшие сутки 51 раз подверглась атакам ВСУ

При ударах со стороны противника пострадали две женщины
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Белгородская область за прошедшие сутки 51 раз подверглась атакам ВСУ

Белгородская область за прошедшие сутки 51 раз подверглась атакам ВСУ

Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

За прошедшие сутки вооруженные силы Украины 51 раз атаковали в 15 муниципальных образованиях Белгородской области. В результате нанесенных ударов в Белгородском и Шебекинском округах были ранены две женщины. Одна из пострадавших продолжает лечение в стационаре, вторую отпустили на амбулаторное лечение. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев.

- Противник произвел один артиллерийский обстрел. Благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений 88 беспилотников сбиты и подавлены, - добавил врио руководителя области Шуваев.