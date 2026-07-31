Белгородская область за прошедшие сутки 51 раз подверглась атакам ВСУ Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

За прошедшие сутки вооруженные силы Украины 51 раз атаковали в 15 муниципальных образованиях Белгородской области. В результате нанесенных ударов в Белгородском и Шебекинском округах были ранены две женщины. Одна из пострадавших продолжает лечение в стационаре, вторую отпустили на амбулаторное лечение. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев.

- Противник произвел один артиллерийский обстрел. Благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений 88 беспилотников сбиты и подавлены, - добавил врио руководителя области Шуваев.