Беспилотники ВСУ уничтожил над Белгородской областью в ночь над 31 июля

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по гражданским объектам и мирному населению Белгородской области с помощью беспилотников. Очередные атаки противника прошедшей ночью пресекли бойцы противовоздушной обороны. Подробности рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.

По информации силового ведомства, в ночь на 31 июля ВСУ ударили по территориям 11 регионов страны, в том числе и по Белгородской области, а также по акваториям Азовского и Черного морей. В общей сложности дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 371 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.