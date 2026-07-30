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НовостиПолитика30 июля 2026 17:10

Женщина получила ранения при детонации дрона ВСУ в Белгородском округе

Пострадавшей оказывают помощь врачи районной больницы
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Женщина получила ранения при детонации дрона ВСУ в Белгородском округе

Женщина получила ранения при детонации дрона ВСУ в Белгородском округе

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Украины нанесли очередной удар по мирному населению в приграничье Белгородской области. Ранена женщина. Подробности случившегося сообщили в оперативном штабе региона.

Украинский FPV-дрон сдетонировал в поселке Октябрьский Белгородского округа. При взрыве мирная жительница получила осколочные ранения шеи. Врачи Октябрьской районной больнице оказывают пострадавшей необходимую помощь. Для дальнейшего лечения белгородку транспортируют во вторую городскую больницу в областной центр.

На месте взрыва беспилотника повреждены грузовой и легковой автомобили.