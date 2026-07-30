Белгородец получил 3,5 года условно за незаконное хранение оружия и боеприпасов

Фото: пресс-служба УФСБ России по Белгородской области

В Белгородской области суд вынес приговор в отношении 43-летнего жителя региона. Мужчину признали виновным в причастности к незаконному приобретению и хранению огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых вещество. Подробности рассказали в пресс-службе УФСБ региона.

По месту жительства фигуранта оперативники обнаружили и изъяли метательные взрывчатые вещества, относящиеся к классу бездымных порохов, огнестрельное оружие: автомат Калашникова (АКСУ-74) и автомат «CZ BREN 2» иностранного производства, а также 90 боеприпасов различного калибра.

По решению суда, злоумышленник получил наказание в виде лишения свободы на срок 3,5 года условно с испытательным сроком на три года. Кроме того, он обязан заплатить уголовный штраф в размере 50 тысяч рублей. Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.