В больницах Белгородской области остаются 125 пострадавших после атак ВСУ жителей Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

В медицинских организация Белгородской области на сегодняшний день находятся 125 жителей региона, которые получили ранения в результате атак со стороны вооруженных сил Украины. Восемь взрослых пациентов – в тяжелом состоянии в отделении реанимации. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Андрей Иконников.

Также по информации главы регионального Минздрава, за вчерашние сутки на территории области погиб один мирный житель. Еще пять белгородцев, в том числе 15-летний подросток, получили ранения. Ребенок и один взрослый госпитализированы. Остальные трое жителей продолжают лечение в амбулаторных условиях.

Белгородские врачи регулярно проводят телемедицинские консультации с коллегами из федеральных центров. На данный момент перевода белгородцев в столичные клиники не требуется. Пациентам оказывают всю необходимую медицинскую помощь.