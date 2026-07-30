Тепло и без осадков будет в Белгородской области 31 июля Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

По прогнозам синоптиков, в пятницу, 31 июля на территории Белгородской области будет тепло и без осадков, ожидается переменная облачность. Ветер подует с северо-запада со скоростью от 8 до 13 метров в секунду. Ночью температура воздуха по региону будет колебаться от 11 до 16 градусов тепла. Днем потеплеет до +23… +28 градусов.

В областной столице ночью от 13 до 15 градусов тепла. В дневное время столбики термометров покажут +25… +27 градусов.

В региональном МЧС белгородцам напоминают, что в период сухой и жаркой погоды нельзя жечь сухую траву и мусор. Не оставляйте без присмотра костры и мангалы. Обязательно объясните детям, что игры с огнем опасны.