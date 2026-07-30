Ранее судимый белгородец ударил охранника в магазине и умыкнул бутылку спиртного Фото: "КП" Архив.

С заявлением о хищении товара в полицию Старого Оскола обратились представители одного из супермаркетов. Они рассказали, что неизвестный сначала применил насилие к сотруднику торговой точки, а после умыкнул бутылку спиртного стоимостью больше 500 рублей и скрылся с места происшествия.

По подозрению в совершенном преступлении правоохранители задержали 38-летнего местного жителя. При проверке выяснилось, что мужчина ранее уже был судим за тяжкое имущественное преступление.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области рассказали, что на мужчину за грабеж завели уголовное дело. Злоумышленнику грозит до семи лет тюрьмы. Сейчас фигурант находится под подпиской о невыезде.