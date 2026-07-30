В Белгородской области подросток попал под уголовное дело за угон автомобиля Фото: "КП" Архив.

В Белгородской области суд вынес приговор в отношении несовершеннолетнего жителя Новооскольского округа. Подростка пригнали виновным в угоне автомобиля. Подробности уголовного дела рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Суд установил, что в мае текущего года злоумышленник в селе Ольховатка увидел автомобиль «Богдан 2110» и решил его угнать. Чтобы осуществить свой замысел, он привлек приятелей, которым рассказал, что якобы купил эту машину. Ничего не подозревающие знакомые угонщика помогли ему завести двигатель, и он спокойно поехал к своему дому.

С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил подсудимого к 9 месяцам ограничения свободы. Приговор в законную силу пока не вступил.