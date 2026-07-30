Александр Шуваев поздравил с годовщинами округов жителей трех белгородских муниципалитетов Фото: соцсети Александра Шуваева.

Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев поздравил жителей трех муницпалитетов с годовщинами образования округов. 30 июля 98 лет со дня основания Белгородского, Корочанского и Ракитянского округов. Кроме того, 374-й день рождения отмечает поселок Ракитное.

Врио главы региона отметил, что приграничные районы живут и развиваются в условиях беспрецедентных испытаний. Белгородский округ с первых дней спецоперации находится на передовой. У самой границы ВСУ разрушили дома, социальные объекты, предприятия. При этом жители муниципалитета стойко и мужественно продолжают работать, а сам округ развивается.

- Огромное уважение – нашим аграриям. Они сеют и убирают хлеб под обстрелами, в бронежилетах и касках, с антидроновой защитой на технике. Одновременно мы восстанавливаем разрушенное: дома, инфраструктуру. И продолжаем развиваться: строим ФОКи, школы, ремонтируем дороги, - подчеркнул Шуваев.

Одним из лидеров Белгородской области по промышленному производству и сельскому хозяйству врио губернатора назвал Корочанский округ. Растут объемы отгруженной продукции, увеличиваются поголовье скота и урожаи. А сельхозпредприятия входят в число лучших по производству свинины, молока, плодов и ягод.

- Почти 700 земляков сейчас на передовой. Предприятия, волонтеры, неравнодушные люди – все помогают бойцам. Десятки тонн гуманитарных грузов – общий вклад в Победу, отметил врио губернатора.

Также Шуваев отметил гражданский подвиг ракитянцев. Жители округа в сложной оперативной обстановке продолжают работать, спасать жизни, восстанавливать инфраструктуру, воспитывать детей и помогать российской армии.

- Ваш несгибаемый боевой дух вызывает уважение и служит ориентиром для Белгородчины и всей страны, - подчеркнул Александр Шуваев.