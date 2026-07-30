В Белгороде завершили ремонт теплосетей в районе двух котельных

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В Белгороде теплоэнергетики завершили ремонт тепловых сетей в районе котельных СМР-1 и «Щорса 55». Подачу горячего водоснабжения возобновили вчера, 29 июля, жителям многоквартирных домов на улицах Некрасова. Садовая, 3-го Интернационала, Студенческая и Щорса.

Производится наладка гидравлического режима сетей. Если горячая вода еще не появилась, жильцы МКД могут обратиться в УК для регулировки внутридомового оборудования.

Также теплоэнергетики предупредили белгородцев, что с 30 июля по 12 августа включительно пройдут плановые гидравлические испытания и ремонт теплосетей от котельных «БЭМЗ» и «Почтовая». Горячую воду на время отключат в домах № 1г, 4б, 6а, 6в на улице Макаренко, а также в доме №1 в переулке Макаренко.

Во время проведения работ горожанам в целях безопасности не стоит приближаться к разрытым траншеям и открытым тепловым камерам. Также не следует парковать транспортные средства рядом с местами проводимых работ.