Трое детей пострадали в авариях в Белгородской области 29 июля Фото: "КП" Архив.

В Старом Осколе Белгородской области 29 июля зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия с участием несовершеннолетних. Дети получили травмы. Подробности случившегося рассказали в пресс-службе УМВД региона.

По предварительной информации, около часа дня на улице 8 Марта 11-летняя девочка, управлявшая электросамокатом «AOVO», выехала на проезжую часть на «красный» и врезалась в «Ауди 80», за рулем которого находился 57-летний водитель. В результате столкновения травмы получили сама несовершеннолетняя самокатчица, а также ее 8-летняя пассажирка.

Предварительно установлено, что около семи часов вечера на улице Центральная 18-летний водитель «ВАЗа 21074» сбил на дороге 14-летнего велосипедиста. В результате ДТП подросток получил травмы.