Белгородка попалась на краже продуктов из супермаркета

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области

С заявлением о краже товаров из магазина на сумму около 4 тысяч рублей в полицию обратились представители торговой точки. Правоохранители установили личность злоумышленницы по камерам видеонаблюдения. По подозрению в совершенном преступлении была задержана 36-летняя жительница поселка Ровеньки.

Предварительно установлено, что подозреваемая пришла в магазин под видом покупательницы. Пока рядом в торговом зале никого не было, женщина спрятала под кофту пачку кофе, несколько упаковок печенья, драже, жевательных конфет и мармелада, пирожное и кондиционер для белья. Со своей добычей она прошла мимо кассы и покинула место преступления, не оплатив товар.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что на белгородку за кражу завели уголовное дело. Жительнице региона грозит до двух лет лишения свободы.