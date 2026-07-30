Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия30 июля 2026 10:14

Мужчина и ребенок пострадали под колесами легковушек в Белгородской области

10-летний мальчик пересекал дорогу по пешеходному переходу
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Мужчина и ребенок пострадали под колесами легковушек в Белгородской области

Мужчина и ребенок пострадали под колесами легковушек в Белгородской области

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Белгородской области за прошедшие сутки зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали пешеходы. Подробности рассказали в пресс-службе УМВД региона.

По предварительной информации, около половины второго дня в Белгороде 43-летняя автоледи на «Черри» сбила на нерегулируемом пешеходном переходе 25-летнего мужчину.

Также предварительно известно, что около девяти часов вечера в Губкине 42-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля «KAIYI», сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 10-летнего мальчика.

В результате ДТП оба пешехода получили травмы.