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НовостиОбщество30 июля 2026 9:42

В Белгороде полиция отстранила от управления 15-летнего скутериста

Транспорт подростка поместили на спецстоянку
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В Белгороде полиция отстранила от управления 15-летнего скутериста

В Белгороде полиция отстранила от управления 15-летнего скутериста

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Белгороде внимание сотрудников ДПС привлек водитель скутера «Хонда Дио». Проверка показала, что за рулем находился 15-летний подросток. Правоохранители отстранили подростка от управления транспортным средством, а скутер отбуксировали на специализированную стоянку.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области рассказали, что сейчас решается вопрос о привлечении родителей несовершеннолетнего водителя к административной ответственности за ненадлежащее воспитание юноши.

В региональной Госавтоинспекции также в очередной раз призвали белгородцев тщательнее следить за досугом детей и не допускать их к управлению транспортными средствами.