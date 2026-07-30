В Белгороде полиция отстранила от управления 15-летнего скутериста Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Белгороде внимание сотрудников ДПС привлек водитель скутера «Хонда Дио». Проверка показала, что за рулем находился 15-летний подросток. Правоохранители отстранили подростка от управления транспортным средством, а скутер отбуксировали на специализированную стоянку.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области рассказали, что сейчас решается вопрос о привлечении родителей несовершеннолетнего водителя к административной ответственности за ненадлежащее воспитание юноши.

В региональной Госавтоинспекции также в очередной раз призвали белгородцев тщательнее следить за досугом детей и не допускать их к управлению транспортными средствами.