В Белгороде после ночной атаки БПЛА 26 июля повреждены 22 МКД и 13 частных домов

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По уточненной информации, в Белгороде в результате ночной атаки беспилотников ВСУ 26 июля пострадало 13 частных домов и 147 квартир в 22 многоквартирных домах. Тепловой контур по временной схеме закрыли на всех жилых объекта. Сейчас специалисты подрядных организаций продолжают делать замеры для восстановления оконных конструкций.

По решению врио губернатора Александра Шуваева на восстановление теплового контура по постоянной схеме из областного бюджета дополнительно выделено 10 миллионов рублей. Это позволило запустить ремонтные работы в максимально сжатые сроки.

- Как я уже рассказывал, подрядные организации получили новые объемы работ, продолжают проводить замеры, а затем передают заказы в производство. Монтаж планируем начать в ближайшие дни, - сообщил мэр областного центра Валентин Демидов.