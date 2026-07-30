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НовостиОбщество30 июля 2026 8:43

В Белгородской области АЗС дополнительно оснастят системами защиты

На поврежденных после атак БПЛА заправках ведутся восстановительные работы
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В Белгородской области АЗС дополнительно оснастят системами защиты

В Белгородской области АЗС дополнительно оснастят системами защиты

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Накануне врио губернатора Белгородской области обсудил текущую обстановку с делегацией компании «Лукойл». В последние дни беспилотники ВСУ наносят удары по коммерческим объектам. В топливной компании заявили, что не будут закрывать АЗС в регионе. Более того, на поврежденных объектах ведутся восстановительные работы, чтобы оперативно открывать как минимум одну колонку и давать возможность жителям заправлять автомобили.

Помимо этого региональные власти вместе с предпринимателями обсудили вопросы дополнительного оснащения АЗС системами защиты. Другие представители топливной отрасли также прорабатывают этот вопрос, чтобы в регионе не возникало перебоев с поставками ГСМ.

- Совместно с коллегами из профильного министерства и представителями предприятий топливно-энергетического комплекса отрабатываем эту ситуацию в ежедневном режиме. Наша задача – обеспечить стабильную работу топливной инфраструктуры и не допустить дефицита топлива в регионе, - подчеркнул врио губернатора Александр Шуваев.