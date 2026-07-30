17-летний житель Белгородской области пойдет под суд за смертельное ДТП

Фото: пресс-служба прокуратуры Белгородской области

В Белгородской области завершили расследование уголовного дела в отношении 17-летнего жителя Старооскольского округа. Несовершеннолетнему инкриминируют пьяное ДТП со смертельным исходом. Подробности рассказали в пресс-службе регионального Следкома.

Следствие установило, что в апреле текущего года несовершеннолетний обвиняемый, не имеющий водительского удостоверения, находился за рулем легкового автомобиля, при этом был пьян. В салоне находились трое его друзей. Компания каталась по Старому Осколу. На одном из перекрестков водитель не уступил дорогу и врезался в иномарку. В результате ДТП один из пассажиров обвиняемого погиб на месте. Еще одна пассажирка получила серьезные травмы, которые повлекли тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело с утвердительным обвинением прокурора направлено в суд, где его рассмотрят по существу.