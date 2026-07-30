Бывших белгородских заместителей губернатора осудили на 19 и 20 лет

Накануне Мещанский суд города Москва вынес приговор по уголовному делу в отношении двух бывших заместителей губернатора Белгородской области. Экс-чиновников Рустэма Зайнуллина и Владимира Базарова признали виновными в хищениях при возведении оборонительных объектов в приграничном регионе. Решением суда им назначено 20 и 19 лет лишения свободы соответственно. Об этом сообщает РИА Новости.

Помимо этого, Зайнуллину суд назначил штраф в размере почти 500 млн рублей, Базаров должен будет выплатить ровно 500 млн рублей. Также оба бывших белгородских чиновника не смогут занимать государственные должности больше 10 лет.