Беспилотная опасность повторно объявлена в Белгороде и округе

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В Белгороде и Белгородском округе повторно объявили об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов. Система оповещения сработала в двух муниципальных образованиях утром 30 июля.

При этом на территории остальных округов Белгородской области отменили беспилотную опасность. Отбой был над в Чернянский, Новооскольский, Красненский, Красногвардейский, Волоконовский, Алексеевский, Валуйский, Вейделевский, Ровеньской, Борисовский, Корочанский, Грайворонский, Ракитянский, Краснояружский, Ивнянском, Прохоровский, Яковлевский, Губкинский и Старооскольский округах в 09:51.

Жителям напоминают о соблюдении мер предосторожности. По возможности не выходите из дома. А находясь в помещении, не подходите к окнам.