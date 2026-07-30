ВСУ выпустили 156 беспилотников о Белгородской области за сутки

Фото: Оперативный штаб Белгородской области.
За прошедшие сутки ВСУ атаковали 43 населенных пункта в 17 муниципалитетах Белгородской области. Противник выпустил по региону 156 беспилотников и 25 снарядов. Погиб мирный житель, еще два человека, в том числе подросток, получили ранения. О последствиях сообщили в региональном оперативном штабе.
В Алексеевском, Борисовском, Валуйском, Вейделевском, Волоконовском, Краснояружском, Прохоровском, Ровеньском, Старооскольском, Чернянском и Яковлевском округах обошлось без последствий.
В Белгороде ранение получил 15-летний подросток. Мальчика госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Повреждены 2 МКД, 5 коммерческих объектов, автобус и 7 автомобилей.
В Белгородском округе вчера в больницу обратились двое мужчин, которые получили акубаротравмы при атаках БПЛА 26 и 28 июля – госпитализация не потребовалась. Повреждены три легковушки и два грузовика, коммерческий объект, надворная постройка, микроавтобус, два частных дома.
В Грайворонском округе повреждены социальный и коммерческий объекты, хозпостройки, ЛЭП.
В Краснояружском округе от атаки FPV-дрона погиб мужчина. Повреждены частный дом, гараж и ГАЗель.
В Ракитянском округе сгорел грузовик, повреждены прицеп грузового автомобиля, частный дом и надворная постройка.
В Шебекинском округе от удара FPV-дрона по автомобилю ранен мужчина – госпитализация не потребовалась. Повреждены МКД, административное здание предприятия, объект инфраструктуры, комбайн, пять частных домов, гараж и восемь машин, две из которых сгорели.