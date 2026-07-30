В Белгородской области росгвардейцы проверяют избирательные участки в преддверии выборов

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области

На территории Белгородской области накануне выборов межведомственная комиссия, в состав которой входят сотрудники Росгвардии, МВД, МЧС и администрации, проверяет безопасность избирательных участков. Специалисты обследуют помещения, в которых жители региона отдадут свои голоса в Единый день голосования.

На особом контроле антитеррористическая безопасность и готовность к оперативному реагированию в случае нештатных ситуаций. Кроме того, ведется проверка состояния входных групп, выходов на случай эвакуации, систем освещения, а также средств связи и других условий для безопасности жителей Белгородской области и членов участковых комиссий.

В пресс-службе Управления региональной Росгвардии отметили, что такие проверки накануне выборов позволяют своевременно выявить и устранить возможные нарушения в организации охраны объектов. Это позволит провести голосование в безопасной обстановке и избежать происшествий.