ВСУ 59 раз атаковали Белгородскую область за прошедшие сутки

За прошедшие сутки вооруженные силы Украины 59 раз атаковали территории 17 муниципалитетов Белгородской области. В результате террористического удара в Краснояружском округе погиб мужчина. Кроме того, в Белгороде и Шебекино были ранены подросток и мужчина. Состояние 15-летнего парня оценивают как средней степени тяжести. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев.

- Противник произвел восемь обстрелов с применением РСЗО и артиллерии, также четыре раза производил сбросы взрывных устройств с БПЛА. Благодаря профессиональной работе расчетов ПВО и всех задействованных подразделений 97 беспилотников сбиты и подавлены, - добавил врио главы региона.