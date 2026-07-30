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НовостиПолитика30 июля 2026 6:12

ВСУ 59 раз атаковали Белгородскую область за прошедшие сутки

В результате нанесенных ударов один человек погиб, еще двое получили ранения
Наталия ИЛЮШНИКОВА
ВСУ 59 раз атаковали Белгородскую область за прошедшие сутки

ВСУ 59 раз атаковали Белгородскую область за прошедшие сутки

За прошедшие сутки вооруженные силы Украины 59 раз атаковали территории 17 муниципалитетов Белгородской области. В результате террористического удара в Краснояружском округе погиб мужчина. Кроме того, в Белгороде и Шебекино были ранены подросток и мужчина. Состояние 15-летнего парня оценивают как средней степени тяжести. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев.

- Противник произвел восемь обстрелов с применением РСЗО и артиллерии, также четыре раза производил сбросы взрывных устройств с БПЛА. Благодаря профессиональной работе расчетов ПВО и всех задействованных подразделений 97 беспилотников сбиты и подавлены, - добавил врио главы региона.