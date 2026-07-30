Несколько беспилотников ВСУ сбили над Белгородской областью в ночь на 30 июля

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по гражданским объектам и мирному населению Белгородской области с помощью беспилотников. Очередные попытки атаки противника в ночь на 30 июля пресекли бойцы противовоздушной обороны. Подробности рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.

По информации силового ведомства, прошедшей ночью ВСУ ударили по территориям десяти регионов страны, в том числе по Белгородской области, а также по акваториям Азовского и Черного морей. Дежурные средства ПВО в общей сложности перехватили и уничтожили 258 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.