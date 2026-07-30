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НовостиПолитика30 июля 2026 5:29

Несколько беспилотников ВСУ сбили над Белгородской областью в ночь на 30 июля

Противник продолжает атаковать с применением БПЛА самолетного типа
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по гражданским объектам и мирному населению Белгородской области с помощью беспилотников. Очередные попытки атаки противника в ночь на 30 июля пресекли бойцы противовоздушной обороны. Подробности рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.

По информации силового ведомства, прошедшей ночью ВСУ ударили по территориям десяти регионов страны, в том числе по Белгородской области, а также по акваториям Азовского и Черного морей. Дежурные средства ПВО в общей сложности перехватили и уничтожили 258 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.