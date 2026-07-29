Дожди и сильный ветер ожидаются в Белгородской области 30 июля

По данным белгородских синоптиков, 30 июля в нашем регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

По данным белгородских синоптиков, 30 июля в нашем регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области. В отдельных округах пройдут кратковременные дожди. Ветер западный, 8-13 м/с, утром и днем местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью от +10 до +15 градусов, днем воздух прогреется до +18+23 градусов.

В Белгороде ночью будет +12+14 градусов, днем потеплеет до +20+22 градусов.

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефонам 112, 101 или 8 (4722) 39-99-99.