17-летний белгородец на электросамокате улетел в кювет

Примерно в 1:40 17-летний юноша на электросамокате Kugoo Kirin не справился с управлением, слетел в кювет, где перевернулся и упал. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

По предварительным данным, 28 июля на улице Селезневка в селе Бобрава Ракитянского округа случилось дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Примерно в 1:40 17-летний юноша на электросамокате Kugoo Kirin не справился с управлением, слетел в кювет, где перевернулся и упал. В результате аварии парень электросамоката получил травмы, его увезли в больницу.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, три человека пострадали в ДТП в Белгородской области.