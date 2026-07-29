11-летнего белгородца убило током во время мойки мотоцикла

В Корочанском районе 11-летний мальчик погиб от удара током. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Белгородской области.

Трагедия произошла вечером 28 июля в селе Дальняя Игуменка. Мальчик мыл мототехнику на приусадебном участке своего дома, используя мойку высокого давления. Прибор был подключен к сети через удлинитель. В какой-то момент подросток получил смертельный удар электрическим током.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следователи выясняют все детали произошедшего и проводят необходимые экспертизы.