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НовостиПроисшествия29 июля 2026 13:08

Два человека пострадали в аварии в Белгородской области

В Старооскольском округе «Жигули» врезались в отбойник
Алексей СЕРГУНИН
Фото пресс-службы региональной полиции.

Фото пресс-службы региональной полиции.

По предварительным данным, 28 июля на четвертом километре автодороги «Западный обход города Старый Оскол» случилось дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Примерно в 4:30 «ВАЗ 2110», за рулем которого находилась 18-летняя девушка, из-за чрезмерной скорости врезался в отбойник. В результате ДТП водитель и ее 19-летний пассажир получили телесные повреждения.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, три человека пострадали в ДТП в Белгородской области.