430 нарушений ПДД зафиксировали на белгородских дорогах

44 автомобилиста заплатят штраф за то, что не уступили дорогу пешеходам. 43 пешехода привлекли к ответственности за переход дороги в неположенном месте. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

28 июля на дорогах Белгородской области автоинспекторы поймали 430 нарушителей. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

За пьянку или отказ от проверки забрали права у 12 водителей. Еще 11 человек сели за руль, вообще не имея водительских удостоверений.

44 автомобилиста заплатят штраф за то, что не уступили дорогу пешеходам. 43 пешехода привлекли к ответственности за переход дороги в неположенном месте. Десять водителей нарушили правила перевозки детей.

Автоинспекторы активно штрафовали за «глухую» тонировку стекол (57 водителей) и езду на неисправных транспортных средствах (еще 57 автолюбителей).