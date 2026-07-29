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НовостиОбщество29 июля 2026 13:03

430 нарушений ПДД зафиксировали на белгородских дорогах

Пьяными за руль сели 12 человек
Алексей СЕРГУНИН
44 автомобилиста заплатят штраф за то, что не уступили дорогу пешеходам. 43 пешехода привлекли к ответственности за переход дороги в неположенном месте.

44 автомобилиста заплатят штраф за то, что не уступили дорогу пешеходам. 43 пешехода привлекли к ответственности за переход дороги в неположенном месте.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

28 июля на дорогах Белгородской области автоинспекторы поймали 430 нарушителей. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

За пьянку или отказ от проверки забрали права у 12 водителей. Еще 11 человек сели за руль, вообще не имея водительских удостоверений.

44 автомобилиста заплатят штраф за то, что не уступили дорогу пешеходам. 43 пешехода привлекли к ответственности за переход дороги в неположенном месте. Десять водителей нарушили правила перевозки детей.

Автоинспекторы активно штрафовали за «глухую» тонировку стекол (57 водителей) и езду на неисправных транспортных средствах (еще 57 автолюбителей).