Белгородку будут судить за оправдание терроризма

35-летняя жительница Белгородского района разместила в мессенджере публикации, в которых поддерживала деятельность террористических организаций в связи с СВО. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

35-летняя жительница Белгородского района разместила в мессенджере публикации, в которых поддерживала деятельность террористических организаций в связи с СВО. По версии следствия, это произошло в ноябре 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.

Правоохранительные органы вовремя выявили противоправные действия женщины и пресекли распространение запрещенной информации. Уголовное дело направлено во 2-й Западный окружной военный суд. Женщине грозит наказание по статье «Публичное оправдание терроризма» (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).