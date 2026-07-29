Два жилых дома горели в Белгородской области

Пожарные тушили сухую траву на площади 20 «квадратов» в городе Новый Оскол в районе улицы Тельмана. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

28 июля на территории Белгородской области произошли три пожара. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

На хуторе Рассыпное Вейделевского округа в результате возгорания в жилом доме огонь повредил вещи в комнате на площади двух «квадратов». Предварительно, причиной пожара послужил недостаток конструкции и изготовления электрооборудования. В городе Валуйки на улице Чернышевского вспыхнул жилой дом. Пламя повредило здание изнутри на площади 40 «квадратов», мебель, вещи и кровлю на площади 50 «квадратов», а также кровлю навеса. В настоящее время причина происшествия устанавливается.

Кроме того, пожарные тушили сухую траву на площади 20 «квадратов» в городе Новый Оскол в районе улицы Тельмана.