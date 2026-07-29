В Белгородской области казачки помогают людям, пострадавшим от обстрелов

Фото с сайта kazachestvo.ru.

Председатель женского совета казачьего общества Екатерина Хатеева приехала в пункт временного размещения (ПВР) в город Старый Оскол, чтобы поддержать людей. Вместе с бойцом батальона «Таврида» она проводила занятие для детей.

Екатерина заметила грустную девочку и решила узнать, что случилось. Оказалось, семья ребенка попала под обстрел, и их машина взорвалась. К счастью, все выжили, но дома остался новый набор для бисероплетения, который очень хотела девочка.

Казачка подарила ребенку этот набор. Девочка была так счастлива, что расплакалась от радости. Сама Екатерина говорит, что ради таких моментов стоит преодолевать трудности, которые возникают во время дороги в ПВР.