У белгородского таксиста нашли 1,3 грамма наркотиков

В районе села Советское Алексеевского округа сотрудники полиции остановили машину такси для проверки. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области. В ходе досмотра у 42-летнего пассажира нашли сверток с запрещенным веществом.

Экспертиза установила, что в свертке находился мефедрон общим весом 1,3 грамма. Мужчина признался, что хранил вещество при себе. Полиция возбудила уголовное дело по статье за хранение наркотиков в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ). Фигуранту грозит тюремный срок от трех до десяти лет.