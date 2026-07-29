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НовостиПроисшествия29 июля 2026 10:05

Белгородец избил свою сожительницу

Фигуранту грозит до трех лет тюрьмы
Алексей СЕРГУНИН
Мужчина ударил женщину несколько раз, после этого она упала и попыталась закрыться руками.

Мужчина ударил женщину несколько раз, после этого она упала и попыталась закрыться руками.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В Валуйскую РБ обратилась 44-летняя женщина с переломом руки. Она рассказала врачам, что травму ей нанес ее сожитель во время ссоры. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Между парой вспыхнула бытовая ссора, которая переросла в драку. Мужчина ударил женщину несколько раз, а когда она упала и попыталась закрыться руками, он специально пнул ее по руке, сломав плечо.

Полиция возбудила уголовное дело за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести. Фигуранту грозит до трех лет тюрьмы.