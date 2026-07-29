Белгородец избил свою сожительницу

Мужчина ударил женщину несколько раз, после этого она упала и попыталась закрыться руками. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В Валуйскую РБ обратилась 44-летняя женщина с переломом руки. Она рассказала врачам, что травму ей нанес ее сожитель во время ссоры. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Между парой вспыхнула бытовая ссора, которая переросла в драку. Мужчина ударил женщину несколько раз, а когда она упала и попыталась закрыться руками, он специально пнул ее по руке, сломав плечо.

Полиция возбудила уголовное дело за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести. Фигуранту грозит до трех лет тюрьмы.