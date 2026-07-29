В белгородской прокуратуре начала работу «Горячая линия» для участников СВО и их семей

Линия работает с 23 июля по 30 сентября по телефонам 8-4722-52-25-75, 8-4722-52-14-22, 8-4722-52-39-93 (доб. 0165), +7(910)320-33-48. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В Белгородской области прокуратура с 29 июля открыла «горячую линию» для защиты участников специальной военной операции (СВО) и их семей от незаконных действий коллекторов.

Если на военных или их родственников давят из-за долгов, угрожают по телефону или требуют деньги незаконно, то следует сообщить в прокуратуру. Это касается как самих военнослужащих, так и членов их семей.

Линия работает с 23 июля по 30 сентября по телефонам 8-4722-52-25-75, 8-4722-52-14-22, 8-4722-52-39-93 (доб. 0165), +7(910)320-33-48.