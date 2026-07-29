Белгородские росгвардейцы почтили память князя Владимира

Фото пресс-службы регионального ведомства.

28 июля в Белгороде сотрудники и военнослужащие Росгвардии отметили День Крещения Руси, почтив память князя Владимира. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

В храме преподобного Серафима Саровского прошло праздничное богослужение (молебен). Это мероприятие стало традиционным для ведомства, так как святой князь Владимир считается духовным защитником войск правопорядка.

Протоиерей Виктор Кравец обратился к росгвардейцам со словами поддержки, отметив важность их службы по защите спокойствия граждан.

В конце службы священник благословил бойцов, пожелав им мужества и помощи Божией. От имени митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна лучшим сотрудникам вручили благодарственные письма «За труды во благо Святого Белогорья». Отдельную награду получил председатель Совета ветеранов регионального отделения организации ветеранов войск правопорядка Дмитрий Орлов.