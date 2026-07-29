У 11 белгородцев обманом забрали свыше 14 миллионов

Когда люди верили обману, курьер (обвиняемый) приезжал к ним домой и забирал деньги. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В Белгороде перед судом предстанет 21-летний местный житель, обвиняемый в участии в крупной мошеннической группировке. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, с октября 2024 по ноябрь 2025 года мужчина работал курьером в преступном сообществе. Злоумышленники звонили людям и представлялись сотрудниками поликлиник, Социального фонда или операторов связи. Они сообщали гражданам, что их паспортные данные устарели и требуют «актуализации». Когда люди верили обману, курьер (обвиняемый) приезжал к ним домой и забирал деньги.

Всего фигуранту вменяют 11 эпизодов мошенничества. Выполняя роль курьера, он похитил у граждан более 14 миллионов рублей.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Мужчине грозит суд сразу по двум тяжелым статьям УК - участие в преступном сообществе и мошенничество в особо крупном размере. Уголовное дело уже направлено в Октябрьский районный суд Белгорода.