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НовостиПроисшествия29 июля 2026 7:27

71 снаряд времен Великой Отечественной войны уничтожили в Белгородской области

В селе Ворскла нашли 40 мин, 29 гранат и два взрывателя
Алексей СЕРГУНИН
Фото пресс-службы регионального управления МЧС.

Фото пресс-службы регионального управления МЧС.

В селе Ворскла Яковлевского округа рабочие при строительстве нашли настоящий склад боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

Собственник участка копал траншею под фундамент и наткнулся на подозрительные предметы. Он сразу позвонил в службу спасения по номеру 112. На место выехали взрывотехники. Спасатели выяснили, что дом строят прямо на месте старой воронки от взрыва. С помощью металлоискателя они аккуратно извлекли оттуда 71 опасный предмет, включая 40 мин, 29 гранат и два взрывателя.

На то, чтобы тщательно проверить каждый сантиметр земли и безопасно достать снаряды, у специалистов ушло около пяти часов. В тот же день все найденные боеприпасы вывезли за пределы села на специальный полигон и уничтожили.