В Белгороде после ночной атаки БПЛА 26 июля повреждены 17 многоквартирных домов

Фото: @v_v_demidov

По уточненной информации, в Белгороде в результате ночной атаки беспилотников ВСУ 26 июля повреждения получили 17 многоквартирных домов. В основном пострадало остекление. В течение суток тепловой контур был закрыт по временной схеме.

На сегодня все пострадавшие объекты уже распределены между подрядными организациями. Специалисты проводят замеры и передают данные в производство.

- Параллельно продолжается актирование: часть жителей пострадавших домов по разным причинам не могут обеспечить доступ в квартиры. Как только хозяева выйдут на связь, и будут на месте, работу проведем с каждым индивидуально, - отметил мэр Белгорода Валентин Демидов.

Напомним, на восстановительные работы из бюджета Белгородской области выделено 10 миллионов рублей. Работы будут выполнены максимально оперативно.

Если вы пострадали или ваше имущество повреждено, звоните по номеру 112 или обращайтесь в управу по месту жительства.