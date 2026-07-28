В Белгородской области на компенсации за поврежденные авто направили уже 29,3 млн рублей Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

В Белгородской области с 13 июля возобновили компенсационные выплаты за автомобили, которые были повреждены в результате атак со стороны ВСУ. За этот период выплаты получили 11 собственников. В общей сложности в муниципалитеты региона направлено 29,3 миллиона рублей для компенсации 373 собственникам. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

На сегодняшний день выплаты уже перечислены автовладельцам в Белгороде, Алексеевском, Борисовском, Старооскольском, Борисовском и Краснояружском округах. Остальные получат компенсации в порядке очередности по мере поступления списков от муниципалитетов. Контроль над предоставлением и расходованием средств осуществляет специальная рабочая группа.

- Поручил докладывать мне о ходе работы еженедельно. Наша задача – помочь каждому, чье имущество пострадало от вражеских атак. Выплаты обязательно будут продолжены, - подчеркнул Александр Шуваев.

Напомним, в мае выплаты за поврежденные авто были приостановлены в связи с тем, что во внебюджетном региональном фонде закончились средства. Сейчас представители ответственного бизнеса пополнили фонд, и выплаты возобновились.