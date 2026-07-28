Жители Белгородской области с начала года заключили 3,3 тысячи социальных контрактов Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

В Белгородской области продолжают реализацию программы социального контракта. Так, с начала года жители региона заключили уже 3 330 соцконтрактов на обучение, открытие или развитие собственного дела, поиск работы. Общая сумма поддержки составила порядка 874 миллионов рублей.

Врио губернатора Александр Шуваев рассказал, что лучшие показатели на сегодня в Алексеевском, Яковлевском, Валуйском, Шебекинском, Краснояружском и Корочанском округах. В числе основных получателей соцконтракта, многодетные семьи и семьи участников спецоперации, студенты, люди с ограниченными возможностями здоровья.

- Задача – охватить максимальное число нуждающихся и усилить адресную работу по всем социальным категориям, - поручил врио главы региона в ходе еженедельного оперативного совещания правительства области.