Белгородка несколько раз ударила ножом сожителя и попала под уголовное дело Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

С заявлением о телесных повреждениях от сожительницы в полицию Алексеевского округа обратился 39-летний местный житель. По предварительной информации, на почве бытовой ссоры 43-летняя злоумышленница ударила потерпевшего кухонным ножом в спину, причинив боль и телесные повреждения. Вреда здоровью это не повлекло.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области рассказали, что белгородка раньше уже привлекалась к уголовной ответственности за преступление, совершенное с применением насилия. На фигурантку завели уголовное дело. Женщине грозит наказание в виде исправительных работ на срок до одного года, либо ограничения свободы на тот же срок, либо ареста на срок до шести месяцев.