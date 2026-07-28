Три человека пострадали в ДТП в Белгородской области Фото: "КП" Архив.

Вчера в Алексеевском округе Белгородской области произошло два дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. Подробности рассказали в пресс-службе УМВД региона.

По предварительной информации, около десяти часов вечера на перекрестке 66-летний водитель на «Ладе Веста» не уступил дорогу и врезался в автомобиль «Богдан 2110», которым управлял 20-летний автомобилист. В результате столкновения «Лада» опрокинулась и повредила автомобиль «Хендай Соната», за рулем которого находилась 21-летняя девушка, остановившаяся перед перекрестком.

В аварии травмы получили 63-летняя пассажирка автомобиля «Лады», а также водитель и 18-летняя пассажирка «Богдана».

Предварительно установлено, что около половины шестого вечера на трассе «Валуйки - Алексеевка - Красное» 38-летняя женщина на «Хендай Элантра» при повороте не уступила дорогу и въехала в «Тойоту Ипсум», которой управлял 42-летний водитель, ехавший по встречке. В ДТП пострадала 60-летняя пассажирка «Тойоты».